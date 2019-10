Gruppo Grimaldi punta su emissioni zero

(ANSA) - GIARDINI NAXOS (MESSINA), 4 OTT - Si è aperta oggi a Giardini Naxos (Me) la XXIII Euromed Convention From Land to Sea, il summit internazionale organizzato dal Gruppo Grimaldi.

Sono presenti 700 top player della finanza, dei trasporti, della logistica e della portualità. Nel suo discorso di apertura, l'Amministratore Delegato Emanuele Grimaldi ha confermato che il presente del Gruppo Grimaldi è green e che il futuro lo sarà sempre più, con l'obiettivo di navigare e trasportare merci e passeggeri a zero emissioni. Priorità immediata del Gruppo Grimaldi è l'adeguamento alla nuova normativa IMO 2020 sulle emissioni, destinata a cambiare il mondo dello shipping e dei trasporti a livello globale: a partire dal 1 gennaio 2020, il contenuto di zolfo nelle emissioni delle navi non dovrà superare lo 0,5%. Per questo motivo 101 unità della flotta Grimaldi, su 130 totali, saranno presto dotate di un sistema di depurazione dei gas di scarico, mentre le restanti navi verranno alimentate con carburante pulito.