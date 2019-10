Beach Volley,via a Mondiali studenteschi

(ANSA) - TORINO, 3 OTT - Prende il via oggi a San Vito Lo Capo, Trapani, la quinta edizione dei Campionati Mondiali studenteschi di Beach Volley organizzati dall'ISF (International School Sport Federation) in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Fipav e con il supporto di Kinder Joy of Moving, partner internazionale di Isf. All'evento, fino al 10 ottobre, prenderanno parte 17 delegazioni da tutti i continenti, composte da studenti dai 13 ai 18 anni.

Suddiviso in tre categorie, a seconda dell'anno di nascita, il programma del torneo prevede oggi l'arrivo delle rappresentanze e domani, venerdì 4 ottobre, la cerimonia di apertura. Una occasione unica per gli oltre 300 ragazzi e staff tecnico per socializzare e scoprire culture diverse, uniti dalla stessa passione per lo sport.

Kinder Joy of Moving sarà presente con la propria area, punto di rifermento per la promozione sportiva giovanile obiettivo del progetto di responsabilità sociale del Gruppo Ferrero.