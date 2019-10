Droga: il codice dei traffcanti

Nelle intercettazioni nell'ambito dell'operazione antidroga "Green finger" a Palermo i trafficanti parlavano in codice usando come unità di misura i "cavalli". Gli indagati spesso scommettevano su corse di trotto e avevano escogitato i codici pensando di trarre in inganno gli investigatori qualora fossero stati intercettati. E così i poliziotti il 5 aprile 2016 sentivano Giuseppe Bronte che parlava con Pasqualino Urso, entrambi arrestati, di un "cavallo" che andava fatto riscaldare e che, in seguito a tale operazione, sarebbe "ritornato subito". Urso: "...Vedi che voglio un velocista... bello veloce" e Bronte "Ah, allora lo vuoi per i mille metri! No duemila metri" e Urso " Velocista per duemila metri è".