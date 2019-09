'Uniti per il clima', studenti a Palermo

Piazza piena di studenti a Palermo per il "Fridays for Future" in difesa dell'ambiente. "Voi sulle poltrone a non fare niente, uniti per il clima", "Il mondo non è una discarica", "Se la terra brucia anche voi bruciate con lei': sono alcuni dei tantissimi striscioni che colorano la piazza davanti al teatro Politeama invasa dagli studenti palermitani e dalla provincia. Al grido "Cambiamo il sistema, non il clima" gli alunni di decine di scuole si sono ritrovati e hanno iniziato un lungo corteo che si concluderà in piazza Indipendenza, davanti alla sede del governo della Regione.

"Abbiamo l'acqua alla gola e non possiamo aspettare - dicono gli studenti - Ci rendiamo conto come il cambiamento climatico è una realtà e sta già provocando impatti e fenomeni di frequenza e intensità mai visti nella storia, sconvolgimento degli ecosistemi e della biodiversità che sostiene la nostra vita".