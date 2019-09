Mafia: Berlusconi indagato nel procedimento sulle stragi del 1993

Silvio Berlusconi è indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993. La notizia si apprende a Palermo. I legali di Beslusconi, hanno depositato alla corte d'assise d'appello, la certificazione da cui risulta che l'ex premier è indagato a Firenze.Gli avvocati Coppi e Ghedini che assistono l'ex premier, dopo la citazione a deporre del loro assistito da parte dei difensori di Dell'Utri nel processo sulla trattativa Stato mafia, avevano chiesto alla corte d'assise d'appello di Palermo di definire in quale veste giuridica sentirlo: se come teste o indagato di reato connesso, stato questo che gli consentirebbe di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il nodo è stato sciolto dagli stessi avvocati dell'ex premier che si sono informati con i pm fiorentini.