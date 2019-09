Vino: "Marsala Revolution" al Charleston di Mondello

(ANSA) - PALERMO, 23 SET - Una serata unica nel suo genere, una vera e propria rivoluzione. Anzi una "Marsala Revolution". Giovedì 26 settembre il ristorante Charleston di Mondello, borgo marinaro di Palermo, organizzerà una cena dedicata al mondo della Mixology e, più precisamente, ai cocktail a base di Marsala del progetto "Marsala Revolution" di Cantine Pellegrino, che avvicina un pubblico sempre più giovane ed esigente ad uno dei prodotti storici italiani, stimolando occasioni di consumo in contesti nuovi e diversi. Per la prima volta, infatti, i drink ideati dai bartender di Cantine Pellegrino saranno abbinati ai ricercati piatti dell'Executive chef del Charleston Santino Corso, per creare un'esperienza unica e contemporanea e sdoganare l'idea che anche i cocktail alcolici possano essere abbinati a tutto pasto durante una cena in un ristorante gourmet. Quattro piatti ideati appositamente per l'occasione dallo chef Corso saranno abbinati a tre cocktail preparati dal bartender e Brand Ambassador di "Marsala Revolution" Riccardo Catania, e ad un Marsala dolce del 2012, affinato per oltre 24 mesi in botti di rovere. Per partecipare all'evento è necessario prenotare chiamando il ristorante Charleston.(ANSA).