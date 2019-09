Fondazioni liriche: Giambrone è il nuovo presidente Anfols

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, è stato eletto all'unanimità presidente dell'Anfols, l'associazione che raccoglie le Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, questa mattina a Roma, nella sede dell'Agis - Associazione generale italiana dello spettacolo. Giambrone, che era vicepresidente dell'associazione, succede a Cristiano Chiarot, che guidava l'Anfols dal 2015.

Ringraziando Chiarot per il grande lavoro fatto insieme e per l'impegno profuso con generosità e competenza in questi anni, Giambrone ha anche sottolineato l'esigenza "di una forte e costruttiva interlocuzione con il governo nazionale, in un contesto particolarmente delicato anche dal punto di vista normativo, e di rafforzare il ruolo politico dell'associazione, nell'ottica di un lavoro futuro che potenzi l'armonia tra tutte le Fondazioni e valorizzi le diversità e le ricchezze espresse da ciascuna". Giambrone ha poi ribadito "il grande cambiamento che in questi anni ha visto impegnate tutte le Fondazioni, che, superato un periodo di crisi e criticità, sono di nuovo grandi fabbriche di cultura e pilastri fondamentali di un sistema che è un fiore all'occhiello del nostro Paese, un'eccellenza che crea lavoro ad altissima professionalità e rappresenta l'Italia in tutto il mondo". (ANSA).