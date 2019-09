Mostre: personale di Guido Baragli al "Riso" di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 21 SET - Una mostra personale dell'artista Guido Baragli, curata da Geraldina Albegiani e Bernardo Quaranta, è stata inaugurata ieri nelle sale del Museo Regionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Belmonte Riso a Palermo. La mostra comprende più di cento opere, scelte dai due giovani e bravi curatori per raccontare il percorso del pittore dal 1981 fino ai giorni nostri e avrà la durata di due mesi.

La pittura di Guido Baragli racconta attraverso la luce del Mediterraneo i "luoghi comuni" della pittura, così come egli stesso ama definirli, generi classici visti con occhio contemporaneo e interpretati con profonda consapevolezza storica e coscienza critica: gli autoritratti, le nature morte, i paesaggi, le barche dei pescatori di Mondello, i pesci, i temi epici e i soggetti sacri compongono gran parte del repertorio della sua produzione. Come Baragli stesso afferma: "La ripetizione del soggetto libera la pittura da ogni altro dovere se non quello della pittura stessa".

"L'abitudine ed il luogo comune - dichiara Luigi Biondo, direttore del Museo Riso - annichiliscono lo spirito critico: l'arte lo rinnova continuamente. Non possiamo non pensare a questa piccola verità, ogni volta che ammiriamo un'opera di Guido Baragli, rappresentazioni dinamiche che pongono costantemente il problema di una realtà frutto di una cultura e di un costume. Baragli è artista profondamente siciliano; il suo discorso porta lontano, alle grandi divisioni culturali dell'Occidente. Siamo lieti di condividere questo percorso, accogliendolo nella nostra 'Casa dell'Arte', luogo deputato in cui vivere la bellezza in un rimando quotidiano continuo fra homo faber e il proprio io".(ANSA).