Sicilia:ira Miccichè su Armao

(ANSA) - PALERMO, 20 SET - Cresce la tensione per la crisi finanziaria della Regione. Mentre cento amministratori locali scrivono una lettera di preoccupazione al governatore Nello Musumeci e al presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, quest'ultimo fa sapere di avere preparato un dossier, già consegnato al capo del governo, sull'assessore all'Economia Gaetano Armao, ritenuto responsabile della situazione in cui versa la Regione. E martedì prossimo, in aula, Miccichè riferirà direttamente i contenuti del documento che ha predisposto.

Intanto gli amministratori sono in allarme dopo lo stop alle norme di spesa, col governo che rimane in attesa della decisione della Corte dei conti sulla parifica del rendiconto alla luce del maggior disavanzo, pari a un miliardo, che pesa come un macigno sui conti pubblici. Nella lettera gli amministratori "auspicano una rapida risoluzione della problematica, facendosi interpreti di migliaia di cittadini, che loro stessi rappresentano, che vorrebbero assolutamente scongiurare un default finanziario".