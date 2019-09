Comuni:sindaco Sambuca eletto presidente Unione Terre Sicane

(ANSA) - SAMBUCA DI SICILIA (AGRIGENTO), 19 SET - Il sindaco di Sambuca di Sicilia Leo Ciaccio è stato eletto all'unanimità presidente della giunta dell'Unione dei Comuni Terre Sicane. Ne fanno parte le amministrazioni comunali del territorio della Valle del Belice che comprende i Comuni di Sambuca, Santa Margherita Belice, Menfi, Montevago e Caltabellotta. "Il consiglio dell'Unione - si legge in una nota - ha riconosciuto in Leo Ciaccio le capacità amministrative, politiche e umane necessarie al rilancio delle Terre Sicane e del comprensorio".

Leo Ciaccio (Pd), al suo secondo mandato come sindaco, è stato confermato nel giugno del 2018 sindaco di Sambuca con quasi l'80% dei suffragi. (ANSA).