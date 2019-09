Musica: al via i corsi della Scuola popolare del Brass

(ANSA) - PALERMO, 16 SET - La Scuola Popolare di Musica è sicuramente una grande scommessa per la Fondazione The Brass Group che da oltre 40 anni continua a sfornare diversi talenti della musica jazz. Gli enfants prodiges del Brass, saranno presenti alla grande festa di musica in programma per l'open day, il 25 settembre a partire dalle ore 16.00 sino alle 20.00 presso il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo alla Kalsa. Tutti gli amanti della musica jazz sono invitati a partecipare per ascoltare musica e condividere momenti artistici sia con gli allievi che con il corpo docenti. La Scuola del Brass, diretta dal Maestro Vito Giordano, aprirà i battenti dei nuovi corsi per l'attività didattica 2019/2020 a partire dal 1 ottobre ed è una realtà tra le più importanti del territorio siciliano ed oltre, nel campo didattico della musica. Forte della propria esperienza e dei successi riscontrati presso l'utenza con più di 400 iscritti, la scuola si presenta con diverse peculiarità e con una nuova organizzazione didattica. Corsi propedeutici e pre-accademici in convenzione col Conservatorio di Palermo destinati ai giovani e tutti coloro che desiderano intraprendere uno studio professionale della musica col riconoscimento di un titolo di studio certificato dallo stesso Conservatorio che consente, previa audizione, l'accesso alle lauree triennali statali. Tanti gli allievi che si sono formati nella Scuola Popolare di Musica tra questi ricordiamo Davide Shorty, Ivan Segreto, Gianluca Pellerito, Anita Vitale ed tanti altri ancora. Un ruolo importante assume anche la neonata Brass Youth Jazz Orchestra che farà parte integrante dell'offerta formativa e concertistica della Scuola e della Fondazione. Accanto ai laboratori di musica d'insieme jazz, di musica pop, di orchestra, si attiveranno due nuovi laboratori: uno di pratica corale, repertorio e improvvisazione dedicato ai cantanti e uno di performance dedicato a strumentisti e cantanti. (ANSA).