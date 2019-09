(ANSA) - ROMA, 8 SET - L'Italia ha assegnato il 'place of safety, il porto sicuro, alla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 migranti a bordo. Si tratta diu Lampedusa, dove ora la nave si sta dirigendo. Si sta valutando ora se farla entrare direttamente in porto o fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera. E ieri Francia e Germania si sono dette disposte ad accogliere ognuna il 25% dei migranti che sbarcano in Italia.