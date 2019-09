Incidenti stradali, due morti in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 13 SET - Due incidenti mortali in Sicilia, uno nel ragusano, il secondo in provincia di Agrigento. Uno scontro tra due auto ieri sera sulla strada provinciale Santa Corce-Scoglitti è costato la vita ad Antonio Prinzivalle, 35 anni, di Santa Croce Camerina. L'uomo, alla guida di una Opel Corsa stava svoltando per raggiungere un'officina lungo un rettilineo, quando un'Audi A6 proveniente dalla direzione opposta l'ha centrato in pieno. Una donna di 70 anni, Giovanna Aleonero, di Ribera (Agrigento), è morta per le gravi ferite subite in un incidente che si è verificato sulla strada statale 386, proprio all'ingresso del comune riberese. Per cause in corso di accertamento, la Toyota Yaris su cui la vittima viaggiava, guidata dal marito, si è schiantata contro un muro in cemento situato sul ciglio della carreggiata.