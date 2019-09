Migranti, B. Conte a piedi a Strasburgo

(ANSA) - PALERMO, 11 SET - Il missionario laico Biagio Conte, fondatore di missioni a Palermo per l'accoglienza di poveri e persone con vari problemi, dopo 65 giorni di cammino, in cui ha percorso 1000 km, arriverà domani a Strasburgo dove tenterà di consegnare una lettera sul tema dei migranti ai dirigenti del Parlamento europeo. Ne dà notizia lo stesso fratel Biagio con una telefonata fatta da un paesino tedesco ai volontari della missione. Conte poi andrà in Lussemburgo a Bruxelles.