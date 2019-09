Cocaina in provincia Palermo, 3 arresti

(ANSA) - PALERMO, 10 SET - I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Termini Imerese nei confronti di Ignazio D'Antoni, 52 anni, di Cefalù, Marco Marsala, 40 anni, palermitano e Giuseppe Marsala 43 anni, palermitano. Il primo è ai domiciliari con il braccialetto elettronico, i fratelli Marco e Giuseppe Marsala sono stati portati in carcere. I tre sono accusati di avere rifornito di cocaina le piazze di Cefalù, Campofelice di Roccella e Palermo da febbraio a luglio del 2018. Le indagini sono scattate all'inizio dello scorso anno, quanto Marco Marsala, sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Palermo, è stato sorpreso con 15 grammi di cocaina sulla statale 113 in direzione di Cefalù. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che i due fratelli Marsala si rifornivano di cocaina nel quartiere Villagrazia nel capoluogo siciliano che poi veniva venduta in provincia di Palermo nelle località balneari.

Nell'operazione arrestati sette pusher e sequestrati 150 grammi di cocaina.