Amazzonia, verso il Sinodo di ottobre

(ANSA) - CEFALÙ (PALERMO), 6 SET - Un documento in tre parti per dare voce all'Amazzonia, raccogliere il grido della terra e dei poveri e analizzare le sfide e le speranze di una Chiesa profetica per quei territori. Queste la basi del Sinodo speciale che si terrà dal 6 al 27 di ottobre e che in questo ultimo mese sta mettendo a punto l'organizzazione.

Se ne è parlato al Santuario di Gibilmanna a Cefalù (Palermo) nella giornata di apertura del 14/o Forum dell'informazione cattolica per la custodia del creato organizzato da Greenaccord, in collaborazione con la Diocesi locale, che si concluderà domani pomeriggio al Teatro Cicero. La sessione è stata aperta dal presidente di Greenaccord, Alfonso Cauteruccio, da frate Salvatore Vacca, dal vescovo mons. Giuseppe Marciante con i saluti dell'assessore alla cultura del comune di Cefalù, Enzo Garbo. Biodiversità, impegno dei giovani e il fenomeno Greta e green job, oltre all'Amazzonia, i temi del Forum.