Musica: tutto esaurito a Taormina per concerto Bocelli

(ANSA) - TAORMINA (MESSINA), 29 AGO - Due date sold out per i due eventi speciali che Andrea Bocelli terrà al Teatro Antico di Taormina domani (30 agosto) e sabato (31 agosto). Accompagnato dal Coro Lirico Siciliano e la sua Orchestra, Andrea Bocelli sarà impegnato nelle più celebri arie d'opera e nelle sue hit più famose, con la voce soprano Zuzana Markova, la pop guest Ilaria della Bidia, il flautista Andrea Griminelli e la ballerina Brittany O'Conor. Il Coro Lirico Siciliano è diretto dal maestro Francesco Costa, mentre il maestro Carlo Bernini dirige l'Orchestra. Dopo la prima apparizione al Festival di Sanremo, il successo internazionale di Andrea Bocelli arriva nel 1996, con la canzone Con te partirò, che risuona in ogni angolo del globo. Superba voce lirica che il teatro d'opera attendeva da anni, Bocelli esplode come fenomeno mondiale. L'album Romanza vende 15 milioni di copie. Da quel momento la sua carriera è una carrellata di successi, nel mondo del pop e del melodramma. Bocelli nel corso della sua carriera ha cantato per Papi, presidenti e reali; si è esibito nelle più importanti sale concerto e teatri d'opera del modo; ha venduto più di 80 milioni di dischi. Grazie alla sua arte, ha collaborato con grandi pop star come Ed Sheeran, Ariana Grande, Nicole Scherzinger, Jennifer Lopez, LeAnn Rimes, Céline Dion, Tony Bennett e molti altri. Il Coro Lirico Siciliano (Oscar della Lirica 2017), oggi diretto dal maestro di coro Francesco Costa, è una realtà che in pochi anni si è imposta nel panorama musicale, teatrale, sinfonico e lirico nazionale, divenendo il coro ufficiale delle due maggiori stagioni liriche della Sicilia, il Taormina Festival (ex Taormina Arte) e il Luglio Musicale Trapanese Ente di Tradizione. (ANSA).