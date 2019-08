Anziana muore folgorata mentre fa doccia

Una donna di 78 anni, Giuseppa Saputo, è morta ieri sera folgorata da una scarica elettrica mentre stava facendo la doccia nella sua abitazione a Balestrate (Pa) in contrada Passerelo. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. L'anziana è deceduta probabilmente per il mancato funzionamento dell'impianto salvavita. La procura ha disposto la restituzione della salma ai familiari per celebrare i funerali.