Teatro: A Segesta in scena Alcesti, Gli uccelli e Opera pupi

(ANSA) - SEGESTA (TRAPANI), 25 AGO - Prima nazionale per 'Alcesti' di Euripide domani, lunedì 26 agosto, alle 19,45, nel teatro del parco archeologico di Segesta, nell'ambito del Calatafimi Segesta festival Dionisiache 2019, direzione artistica di Nicasio Anzelmo. Nuova traduzione originale di Giovanni Greco, regia e adattamento di Danilo Capezzani. La tragedia 'Alcesti' ha tutti i caratteri della fiaba, fuori dal tempo e dallo spazio, purtroppo in realtà non del tutto a lieto fine, come invece molto spesso è solita essere ritenuta per via dell'ambiguo finale scritto da Euripide. Gli spettacoli delle Dionisiache 2019 proseguono martedì 27 agosto con la Compagnia Carlo Magno che metterà in scena "Re Pipino il breve", Opera dei pupi, con il puparo e cuntastorie Enzo Mancuso. Mercoledì 28 agosto, sempre alle 19,45, con replica giovedì 29, "Gli uccelli. Nubicucùlia, la città impossibile" di Aristofane", adattamento e regia Cinzia Maccagnano. Per 'Conversazioni d'autore' mercoledì 28 agosto, alle 21.30, incontro con l'archeologo e speleologo Giovanni Mannino su "L'arte rupestre preistorica in Sicilia", introduce Rossella Giglio, direttore del parco archeologico di Segesta.(ANSA).