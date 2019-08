Trovati cocci vetro in campo beach-soccer, denuncia

(ANSA) - PALERMO, 22 AGO - Trovati cocci di una bottiglia di vetro sotto la sabbia, disseminati nel centro del campo dove è in corso il torneo di beach soccer "Carrapipi-Gioco Vero", organizzato dal deputato del M5s Andrea Giarrizzo, nel comune di Valguarnera Caropepe. Il parlamentare ha presentato una denuncia ai carabinieri. "Per fortuna nessuno si è fatto male - dice il deputato - non è possibile che vi fossero dei cocci già all'interno della sabbia ancora prima di essere sparsa sul campo, ce ne saremmo accorti il giorno prima. Per questo, ipotizziamo che il vetro sia stato posizionato nella notte tra il 19 e il 20 agosto, tra il primo e secondo giorno del torneo".

"Adesso le indagini faranno il loro corso, ci auguriamo che gli autori di questo vile gesto vengano identificati", afferma Giarrizzo. "Voglio ringraziare i giovani volontari, miei compaesani, - continua Giarrizzo - che ieri pomeriggio mi hanno dato una mano per ripulire e setacciare nuovamente tutta la sabbia".