Open Arms: notte tranquilla per profughi

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 21 AGO - Hanno trascorso una notte tranquilla e piena di eccitazione per avere finalmente toccato la terraferma gli 83 profughi sbarcati ieri sera con la Open Arms nel molo commerciale di Lampedusa dopo 19 giorni in mare, in seguito al sequestro della nave della Ong spagnola da parte della Procura di Agrigento e all'evacuazione immediata. I naufraghi sono stati visitati da due medici del poliambulatorio più altri due inviati dell'Asp di Palermo a supporto, un dermatologo e un ginecologo. Per nessuno degli 83 è stato necessario fare accertamenti perché le loro condizioni sanitarie sono state giudicate buone. Tutti sono stati trasferiti nell'hotspot.