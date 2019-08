Incidenti stradali: un morto a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 21 AGO - Un giovane di 28 anni, Gianluca Montesano, è morto in ospedale al Buccheri La Ferla dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118 in seguito ad un incidente stradale in corso dei Mille ad angolo con via Cavallotti a Palermo. Si sono scontrati un'auto e una moto. La vittima era sullo scooter insieme ad un'altra persona rimasta gravemente ferita che si trova all'ospedale Civico. Anche l'automobilista è rimasto leggermente ferito. I rilievi sono stati condotti dai vigili urbani e dalla polizia.