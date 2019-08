Stromboli: Ingv,in apparente instabilità

(ANSA) - PALERMO, 19 AGO - Dopo l'esplosione dello scorso luglio, lo Stromboli "si è mantenuto in stato di apparente instabilità, con esplosioni di ampiezza media o alta nei crateri sommitali". Non si possono escludere in futuro altre esplosioni di questo tipo, perché "lo Stromboli è un vulcano in attività persistente e ciò determina la presenza di un rischio vulcanico costante": lo spiega Eugenio Privitera, direttore dell'Osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) in un video sul sito dell'istituto.

Dall'esplosione dello scorso 3 luglio, che è stata tra le più forti registrate dal 1985, ossia da quando è attivo il sistema di monitoraggio del vulcano, "abbiamo assistito anche ad alcune piccole colate laviche per trabocco sulla parte medio-alta della sciara del fuoco - prosegue - e a piccole frane, con il rotolamento di blocchi incandescenti che finiscono in mare".

Esplosioni come queste, dette parossistiche, sono sporadiche e "non sono prevedibili", né hanno "fenomeni precursori".