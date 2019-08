Teatro:sulle Gole Alcantara l'Odissea che fa bene al turismo

(ANSA) - PALERMO, 17 AGO - "Possiamo dire tranquillamente che questa è l'unica Odissea che fa bene al turismo siciliano".

La battuta è di Giovanni Anfuso, regista dello spettacolo, da lui stesso tratto da Omero, che sta registrando un grande successo nelle Gole dell'Alcantara dopo i record di spettatori di un'altra sua riduzione, quella dell'Inferno di Dante.

"La Regione siciliana - spiega Anfuso - ci ha sostenuto nella scelta di rappresentare i classici nella cornice dei meravigliosi teatri naturali di cui la Sicilia è ricca.

L'assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, presente all'anteprima di Odissea, ha parlato di tesori a cielo aperto, e sono perfettamente d'accordo. Così come sulla necessità da lui evidenziata di puntare sulla programmazione e sulla promozione".

Anfuso sottolinea come sia considerevolmente cresciuto il numero di visitatori italiani e stranieri venuti a vedere l'Odissea in questo mese di agosto. Il regista ricorda come a mettere in piedi l'iniziativa siano stati, prima di tutto i produttori Buongiorno Sicilia e Vision Sicily, poi il Parco Botanico e Geologico delle Gole. Il tutto con il patrocinio della Regione, del Comune di Motta Camastra e del Parco Fluviale dell'Alcantara, e il sostegno della Camera di Commercio della Sicilia orientale e dell'Associazione albergatori di Taormina. "Una bellissima iniziativa - dice Ornella Infantellina, commissario straordinario del Parco fluviale dell'Alcantara - che abbiamo fortemente voluto negli anni passati e che è stata ripetuta, stavolta con due diversi lavori teatrali. Luoghi come le Gole vanno valorizzati non soltanto sotto il profilo naturalistico, ma anche attraverso spettacoli di qualità come questa Odissea rappresentata in quello che viene considerato uno dei luoghi più incantevoli della nostra Sicilia".

Lo spettacolo andrà in scena nuovamente stasera e domani, 17 e 18 agosto, e ancora il 23, 24 e 25 agosto.(ANSA).