Scoperta truffa on line, denunciato

(ANSA) - MATERA, 14 AGO - Una truffa on line sull'affitto di una casa-vacanze a Castellammare del Golfo (Trapani) ai danni di un uomo di Matera è stata scoperta dai Carabinieri che hanno denunciato un 50enne della provincia di Trapani. Il materano aveva versato 800 euro come caparra e in seguito il siciliano ha fatto perdere le proprie tracce, ma dopo la denuncia è stato identificato e denunciato.