Esplodono bombole in capannone a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 13 AGO - Sette bombole del gas sono esplose a Palermo in un capannone di via Uccello dove si lavora la frittola, una specialità gastronomica costituita da interiora di animali. In quel momento nessuno si trovava nella struttura.

L'esplosione è stata udita dagli abitanti delle case vicine che hanno chiamato i vigili del fuoco e il 118, ma per fortuna non ci sono feriti: qualcuno è stato soccorso per aver inalato fumo e una donna incinta è stata portata in ospedale per precauzione.