Castelbuono classica da orchestra Kids Massimo a Sollima

(ANSA) - PALERMO, 12 AGO - Programma tutto siciliano per la quinta edizione di Castelbuono classica, la quattro giorni dedicata alla grande musica che dal 22 al 25 agosto si svolgerà a Castelbuono, il suggestivo borgo medievale alle pendici delle Madonie, in provincia di Palermo. A inaugurare la rassegna, nell'unico appuntamento in Piazza Castello, saranno i giovanissimi musicisti della Massimo Kids Orchestra diretta da Michele De Luca, l'ultima nata tra le formazioni giovanili del Teatro Massimo di Palermo e composta da 120 ragazzi dai sette anni in su. Nelle due serate successive, presso il Chiostro di San Francesco, spazio a "L'Histoire du Soldat" di Stravinsky, interpretata dall'Ensemble Castelbuono Classica diretto da Salvatore Barberi e impreziosito dall'attore Luigi Maria Rausa e dalla danzatrice Maria Elena Iozza, e al concerto del Quartetto d'archi del Teatro Massimo "Bellini" di Catania, che per l'occasione eseguirà musiche di Donizetti, Murania, Mozart e Baermann insieme a Vincenzo Paci, apprezzato solista siciliano e primo clarinetto dell'Orchestra del Teatro "La Fenice" di Venezia. Gran finale, domenica 25 agosto, con lo straordinario Giovanni Sollima, che insieme all'Arianna Art Ensemble presenterà "The missing link", progetto che parte dalle opere di Giovanni Battista Costanzi, compositore e violoncellista del Settecento sconosciuto ai più e considerato dal virtuoso artista palermitano "l'anello mancante della storia del violoncello", per giungere a composizioni di Paolo Rigano, Santiago De Murcia e dello stesso Giovanni Sollima.

Come da tradizione, non mancheranno i concerti pomeridiani gratuiti mirati a valorizzare i talenti emergenti siciliani, che il 23, 24 e 25 agosto vedranno protagonisti il chitarrista Nicolò Renna, la pianista Carmen Sottile e l'arpista Laura Vitale. (ANSA).