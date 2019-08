Al via Taormina Opera Stars, tra stelle pianista Argherich

(ANSA) - TAORMINA (MESSINA), 10 AGO - Al via, al Teatro Antico di Taormina, il quinto festival internazionale della musica: dal 18 al 25 agosto Taormina Opera Stars propone tre eventi d'eccezione. Si comincia con la compagnia di danza tra le più prestigiose al mondo, K-Arts Dance Company, il 21 con replica il 24 una spettacolare edizione dell'opera lirica, Carmen con un cast di spessore per la regia di Antonio De Lucia.

A conclusione, il 25 agosto il concerto di un vero mito della musica: la pianista Martha Argherich in recital con Daniel Rivera. Il Festival 2019 sarà inaugurato il 18 agosto presentando sul palcoscenico del Teatro Antico un balletto classico: "Song of the Mermaid", liberamente ispirato all'affascinante favola della Sirenetta di Hans Christian Andersen. In scena al Teatro Antico "K-Arts", la più importante compagnia di danza della Corea, applaudita nei teatri di tutto il mondo. Lo spettacolo, per la prima volta in Italia, sarà in esclusiva nazionale a Taormina. Seguirà la grande lirica, il 21 e 24 agosto, con uno dei capolavori più rappresentati e amati al mondo: "Carmen" di Georges Bizet su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Havély. A dirigerla Gianna Fratta, direttore d'orchestra tra i più apprezzati, pupilla del grande direttore russo Yuri Ahronovitch.

Carmen sarà impersonata dal mezzo soprano, Sanja Anastasia. Si affiancherà al tenore che impersonerà Don José, Dario Di Vietri.

Il 25 agosto sarà, infine, ospite del Festival "Taormina Opera Stars" la pianista Marta Argherich, considerata la più grande pianista al mondo, per la prima volta al Teatro Antico, che eseguirà il "Concerto numero 1, in Mi bemolle Maggiore" di Franz Liszt. Accanto a lei si esibirà il suo grande amico e pianista di fama internazionale, Daniel Rivera, che proporrà il "Concerto in La minore" di Edvard Grieg. L'Orchestra del "Taormina Opera Stars" sarà diretta dal maestro Davide Dellisanti. (ANSA).