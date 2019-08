Musica: Bona e Buzzurro, masterclass e concerto a Lascari

(ANSA) - PALERMO, 06 AGO - Una Masterclass su improvvisazione e arrangiamento realizzata da due grandi Maestri: Richard Bona e Francesco Buzzurro. I due musicisti prima del loro concerto in programma la sera del 7 agosto alle ore 21.00 in Piazza del Popolo a Lascari, ad ingresso libero, hanno deciso di incontrare gli amanti delle corde, sempre il 7 agosto dalle ore 10.30 sino alle ore 13.30 presso la Sala Consiliare del comune di Lascari. Un momento di grande virtuosismo musicale che tutti i presenti potranno vivere grazie alla produzione di Alfredo Lo Faro. L'evento vede l'artista camerunense Richard Bona e la sua band incrociare Francesco Buzzurro, chitarrista siciliano di fama internazionale. I due artisti apriranno proprio a Lascari i propri tours a livello mondiale. Bona, talentuoso bassista, multistrumentista e vocalist afferma che "la musica abbraccia le differenze e riunisce le genti cosa che non riescono a fare la politica e la religione". Personaggio ben noto agli appassionati di jazz, Bona si è oramai imposto all'attenzione generale come uno dei più originali musicisti nell'ambito di quell'area che tende ad una fusione, non di facciata, della musica africana con altre espressioni. Noto anche per aver fatto parte del gruppo Steps Ahead, si è esibito su molti palcoscenici e con diversi artisti del calibro di Bobby McFerrin, Pat Metheny, Joe Zawinul, Chick Corea, Herbie Hancock, Paul Simon, John Legend e Stevie Wonder. Francesco Buzzurro appassionato di chitarra classica e jazz, è stato definito dal Maestro Ennio Morricone "tra i più grandi al mondo perché capace di far fruire a tutti la musica colta"; possiede uno stile trasversale che abbraccia il genere classico, il jazz e quello folkloristico.(ANSA).