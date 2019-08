Ritrovate 35 bici rubate, denuncia

I carabinieri hanno denunciato a Palermo per ricettazione, R.P., 42 anni perchè un magazzino nella sua disponibilità nel quartiere Zisa, hanno trovato 35 biciclette. Lo scorso 16 giugno la vittima di un furto ha denunciato ai carabinieri di avere visto la sua bici in vendita online. I carabinieri si sono presentati all'incontro concordato per la vendita della bicicletta, hanno identificato l'uomo e successivamente hanno eseguito una perquisizione domiciliare, e hanno trovato 35 biciclette che sono state sequestrate. I carabinieri invitano chi riconosce la propria bicicletta di recarsi presso gli uffici della stazione carabinieri Palermo Centro, in via Mura San Vito 1.(ANSA).