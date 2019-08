Pallavolo: Italia donne va a Tokyo 2020

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - L'italia della pallavolo femminile parteciperà al torneo dell'Olimpiade di Tokyo 2020. Le azzurre hanno infatti battuto l'Olanda per 3-0 (25-23, 25-17, 25-22) nel match decisivo del torneo che, a Catania, metteva in palio un posto per i Giochi. In precedenza Paola Enogu e compagne avevano battuto Kenya e Belgio e ora hanno ottenuto il pass per il Giappone. Quella di Tokyo 2020 sarà la sesta Olimpiade consecutiva per la nazionale italiana di pallavolo donne, dopo le partecipazioni alle edizioni a Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016.