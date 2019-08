Riapre Castello Eurialo a Siracusa

(ANSA) - PALERMO, 3 AGO - "Oggi abbiamo riaperto al pubblico il castello di Eurialo, a Siracusa. Era chiuso dal 2018, a seguito di un devastante incendio. La imponente fortezza, del quarto secolo avanti Cristo, torna ad essere visitata da turisti e studiosi. Il direttore di quel Parco archeologico, da me nominato due mesi fa, ha così raggiunto il primo obiettivo, collaborato dai nostri operai della Forestale. Ora servono al castello l'impianto di illuminazione, la segnaletica, più servizi ed i pannelli per la ricostruzione tridimensionale del sito. Lo stesso faremo negli altri parchi dell'Isola. Mentre le cornacchie della politica svolazzano, noi lavoriamo per una Sicilia migliore". Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Oltre sette ettari di terreno sono stati liberati da erbacce e alberi bruciati; sono state posizionate le nuove staccionate.

Il Castello era il punto di forza della strategia difensiva di Dionigi a Siracusa. Costruito tra il 402 e il 397 a.C., si collega a Nord e a Sud alle mura dionigiane.