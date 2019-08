Mostre: Lupo Borgonovo a Castelbuono con "Zeester"

(ANSA) - PALERMO, 02 AGO - Sarà inaugurata giovedì 8 agosto alle ore 18.00 nel Museo Civico di Castelbuono Zeester, la mostra personale di Lupo Borgonovo in collaborazione con Ypsigrock Festival, giunto alla 23/a Edizione (8-9-10-11 agosto).

Zeester, in olandese "stella marina", è il titolo della mostra che l'artista ha scelto senza un riferimento preciso alle opere esposte, ma per il suo valore fonosimbolico: il suono che produce ma anche la forma delle lettere, cosi come accade nella poesia visiva o nelle sperimentazioni delle Avanguardie artistiche di inizio Novecento. Anche il rimando alla stella marina ricorda il famoso film del surrealista Man Ray, Étoile de mer (1928), un'ode alla bellezza ideale, geometrica, sovrapposta al corpo di una donna. La geometria è un elemento ricorrente nei lavori di Lupo Borgonovo e ritorna continuamente nelle opere della serie Alix, esposte all'interno del Castello dei Ventimiglia. La serie è composta da disegni che raffigurano dei "mantelli" dipinti su carta di riso ed ispirati agli antichi "pianeti" o "casule", preziosi paramenti liturgici conservati nella collezione di Arte Sacra del Museo Civico di Castelbuono.

Il progetto è fortemente legato al territorio perché è nato anche dalle suggestioni che l'artista ha raccolto durante gli ultimi viaggi in Sicilia - nel 2017, quando ha partecipato alla residenza Incurva sull'isola di Favignana e nel 2018 quando ha partecipato a Raymond, evento collaterale di Manifesta 12 - in cui ha più volte visitato il Museo Civico di Castelbuono e studiato la sua collezione permanente. A conclusione della mostra, un'opera sarà donata dall'artista ed entrerà a far parte della collezione permanente del Museo Civico.

La mostra resterà aperta fino al 29 settembre con i seguenti orari dal lunedì a domenica: 09.30 - 13.00 / 15.00 - 18.30.(ANSA).