Musica: concerto Loredana Bertè a Partanna

Si svolgerà al Teatro provinciale "Lucio Dalla", sabato 3 agosto alle 21,30, il concerto della cantante Loredana Bertè nell'ambito del tour "Libertè". L'amministrazione comunale, in seguito a problemi di carattere logistico e tecnico riscontrati dagli organizzatori dell'evento che avrebbero potuto mettere a rischio lo svolgimento del concerto al Parco archeologico di Selinunte, ha infatti accolto l'istanza della società che si occupa della realizzazione dello spettacolo di poter utilizzare il teatro partannese. "L'amministrazione comunale - spiega il sindaco Nicolò Catania - in considerazione dell'importanza dell'evento per il territorio e consapevole della collaborazione avviata con l'Ente parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, al fine di evitare l'eventuale annullamento o rinvio del concerto, si è mostrata subito disponibile ad accogliere la richiesta degli organizzatori". "Il supporto fornito in questa occasione all'Ente Parco - conclude il sindaco - rientra in una corretta collaborazione fra istituzioni con l'obiettivo di offrire ai residenti e ai tanti turisti che in queste settimane si trovano in vacanza nelle nostre zone una programmazione culturale, artistico e musicale certa e di qualità garantendo lo svolgimento degli eventi nelle date previste e secondo il calendario indicato".