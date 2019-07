Tour: Nibali, il cuore oltre l'ostacolo

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Gli ultimi 500 metri non sono mai finiti. Volevo onorare il Tour e finalmente l'ho fatto oggi.

Ieri ho provato e oggi era il momento giusto. La salita era infinita e, quando ho visto che il gruppo accelerava, ho provato da solo. Sono molto contento". Così Vincenzo Nibali racconta l'impresa odierna sulle Alpi, che gli ha permesso di aggiudicarsi la penultima tappa del 106/o Tour de France di ciclismo. "Nell'ultima settimana ho trovato le giuste sensazioni - aggiunto -. Gestire la gara non è stato facile, ma ho sentito di avere una buona gamba. Stamattina all'incontro del team abbiamo deciso di provarci e così sono partito insieme a Dylan Teuns. Il gruppo principale non ci ha mai dato un grande vantaggio". Lo 'Squalo dello Stretto' ha poi scritto sul proprio account di Instagram: "Il cuore oltre l'ostacolo, non e' stato un tour facile, ma mai darsi per vinti. Questa è per te Nonno...".