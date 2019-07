Manifestazione a Messina contro Ponte

(ANSA) - MESSINA, 26 LUG - Centinaia di messinesi stanno sfilando alla manifestazione indetta nella località di Torre Faro dalla Rete No Ponte per dire no alla costruzione dell'infrastruttura. Dal concentramento di via Circuito il lungo serpentone si è mosso verso l'abitato di Torre Faro diretto, infine, alla piazza principale. "Ma quale ponte sullo stretto, vogliamo l'acqua nel rubinetto" è uno dei cori intonati a gran voce dai manifestanti. "Ciò che oggi abbiamo voluto ribadire oggi è la necessità di un 'investimento virtuoso dei soldi pubblici e non il loro spreco per finalità differenti dal benessere della gente. Se devono essere usati soldi pubblici, che si usino per colmare i deficit che segnano i nostri territori; per il miglioramento di tutti quei servizi che qui sono carenti e vanno immediatamente potenziati come la rete ferroviaria, stradale e autostradale per non parlare di servizi sociali e sanità" afferma Domiziana Giorgianni della Rete No Ponte.