Teatro: il disilluso Ulisse di Paolini

(ANSA) - PALERMO, 24 LUG - Il 27 e 28 luglio alle 21.15, al Baglio di Stefano di Gibellina, le Orestiadi ospitano le uniche due date in Sicilia de "Nel tempo degli Dei - il calzolaio di Ulisse" di Marco Paolini e Francesco Niccolini, per la regia di Gabriele Vacis. In scena con Paolino, Saba Anglana, Elisabetta Bosio, Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi, Elia Tapognani.

Lo spettacolo, prodotto da produzione Jolefilm, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa, canta le gesta di un Ulisse navigato e stanco di sangue, il quale racconta la sua avventura a un giovanissimo dio-pastore, un ragazzo di oggi, impaziente, curioso che vuole condividere sui social gli aspetti più pulp dell'avventura omerica. Paolini, in questa attualizzazione e smitizzazione dell'Odissea, vuol raccontare un Ulisse disorientato che ha bisogno di continuare a conoscere e capire.

Alla fine trionfa la disillusione. Un canto che è una riflessione sul restare umani e il senso del limite, temi che permettono di trovare chiavi di contemporaneità evidenti.