Basket:Sicily by car sponsor 'Verga Palermo' in A1 femminile

(ANSA) - PALERMO, 24 LUG - Quest'anno il main sponsor della società A.S. Verga AndrosBasket Palermo sarà Sicily By Car e tutte le squadre della società avranno la denominazione Sicily By Car Palermo Basket. La squadra prenderà parte al campionato di Serie A1 2019/2020, in virtù della promozione sul campo dello scorso 18 maggio. Il campionato comincerà nel weekend del 5-6 ottobre, con l'opening day a Chianciano Terme: esordio contro il Geas Sesto San Giovanni. Prima in casa il 9 ottobre alle 20.30 contro la Reyer Venezia. Ma non solo prima squadra: col suo vivaio Sicily By Car Palermo Basket prenderà parte anche al campionato di B infatti la squadra con le giovani ha quest'anno conquistato anche questa promozione. Giocherà, inoltre, con le giovanili, i campionati Under 18, Under 16 e Under 14. "Sono molto contento, diamo il benvenuto nel mondo del basket femminile a un nome importante, un main sponsor condotto da un imprenditore di portata nazionale e internazionale come Tommaso Dragotto - dice il presidente della squadra palermitana Adolfo Allegra - Sicily by Car è una grande azienda palermitana che opera su tutto il territorio nazionale ed oltre. Una garanzia per il futuro della nostra squadra e per tutto il movimento. Disputeremo, ne sono certo, un bellissimo campionato.

Dragotto non nasconde l'entusiasmo e l'ottimismo per questo nuovo sodalizio: "Sono felice e orgoglioso che l'unica società femminile palermitana che milita nella massima serie porti il nome di Sicily by Car. La città ha vissuto momenti molto difficili e delicati sul fronte delle vicende legate alle sue squadre sportive, è quindi un onore grande, per me e per la mia compagnia, sponsorizzare il basket femminile palermitano che dopo 29 anni ha restituito la Serie A1 ad una città che la merita appieno". (ANSA).