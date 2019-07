Falsi permessi soggiorno, 10 arresti

(ANSA) - CATANIA, 23 LUG - Nelle prime ore di stamane la Polizia ha dato esecuzione a Catania ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti di 10 persone, cinque italiani e cinque extracomunitari, che avrebbero fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mediante la concessione e/o falsificazione di documenti inerenti la permanenza ed il soggiorno in Italia. Tra gli arrestati tre pubblici ufficiali del Comune di Catania ed un esperto falsario originario del Bangladesh. Cinque le persone rinchiuse in carcere. Altre cinque sono state poste ai domiciliari. Le indagini sono state condotte dalla Digos e sono state coordinate dalla Procura. Gli indagati avrebbero utilizzato un linguaggio criptico per eludere le indagini, stabilito un tariffa per ogni servizio, con sconti ed agevolazioni per alcune categorie , ed applicato la formula "soddisfatti o rimborsati". Secondo quanto accertato circa 100 stranieri sarebbero stati agevolati dall'organizzazione.