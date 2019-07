Via a lavori terminal aeroporto Palermo

Sono stati inaugurati stamani nell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo i lavori di adeguamento sismico e di ristrutturazione del terminal passeggeri: si tratta del progetto complessivo di quasi 72 milioni di euro. L'investimento per questa prima fase si aggira attorno ai 48 milioni, tutti fondi Gesap, la società di gestione dell'aeroporto, che per queste opere non ha avuto aiuti o contributi né dallo Stato né dalla Regione siciliana. I lavori sono stati inaugurati alla presenza del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli e del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dei vertici di Enac ed Enav, di Assaeroporti.

Gli interventi riguarderanno l'adeguamento alla normativa antisismica; la ristrutturazione architettonica del terminal passeggeri; la realizzazione di impianti elettrici, idrici, meccanici, speciali, antincendio e fotovoltaici; opere accessorie, come rampe pedonali, pontili di collegamento al piazzale aeromobili, per garantire la piena funzionalità dell'edificio nell'assetto finale; omogeneità da un punto di vista architettonico, sia per gli esterni sia per gli interni; aumento del numero dei gate d'imbarco, dei varchi di sicurezza e dei banchi check-in. Saranno riconfigurate le sale per i passeggeri e per i viaggiatori a ridotta mobilità (Prm); saranno creati nuovi uffici per gli enti che hanno sede in aeroporto, per gli handler e la biglietteria. Sarà ammodernata la sala per la restituzione dei bagagli, così come l'area arrivi Shengen e imbarchi extra Shengen.Fronte unico per i varchi di sicurezza, che passeranno da 14 a 18. Su un unico fronte anche i banchi check-in, che cresceranno di 9 unità: da 35 a 44, mentre i gates passeranno da 14 a 16. Nuovi ristoranti, locali terrazza e lounge vip. L'intervento avrà un impatto positivo sull'area commerciale, che crescerà del 42%: le zone retail passeranno da 10 a 19 e le zone food & beverage da sei a dieci. Lo sviluppo delle aree commerciali porterà benefici in termini di ricavo per almeno 5 milioni di euro all'anno. A fine intervento l'area complessiva del terminal aumenterà del 21%.