Faraone,epurano renziani per accordo M5s

"Stanno epurando a uno a uno i renziani del Pd per dimostrare ai 5S che ci sono le condizioni per un accordo. La Sicilia diventa laboratorio politico di un esperimento del genere. Mi batterò contro questa prospettiva".

Lo ha detto l'ex segretario regionale Pd, Davide Faraone, in conferenza stampa a Palermo. Dopo l'annullamento della sua elezione a segretario Faraone si è autosospeso dal partito.