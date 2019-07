Tao Awards Excellence 2019 a Cucinelli

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Il Tao Award Excellence 2019 è stato assegnato dalla presidente della manifestazione Taomoda Week, Agata Patrizia Saccone, all'imprenditore Brunello Cucinelli, che riceverà il premio il 20 luglio a Taormina nella serata di gala in programma al Teatro Antico, presentata da Beppe Convertini e Cinzia Malvini. Tra gli ospiti, il presidente della Fondazione Gianfranco Ferré, Rita Airaghi e il fashion designer Gianni Cinti, entrambi testimoni dell'excursus dello straordinario estro di Dior e Ferré attraverso il volume "Dior par Gianfranco Ferré". Tra gli altri premiati della moda e del design, Paolo Gerani per Iceberg e Carla Sozzani, fondatrice della galleria 10 Corso Como a Milano.

Per quanto riguarda l'exhibition si potrà visitare fino al 21 luglio l'installazione You are never too small, realizzata per Xerjoff dall'artista cinese Chen Li, che attinge alla sua sperimentazione ventennale con il segno mettendo in relazione natura e uomo.