Ricatto a ex fidanzatina figlio, arresti

Marito e moglie sono stati arrestati dai carabinieri a Villagrazia di Carini (Pa) perchè avrebbero ricattato la ex fidanzatina del figlio, minorenne, minacciandola di divulgare i video e le foto intime, mandate dalla ragazzina al fidanzato, se non ne avesse inviate altre. L'ordinanza del gip che ha disposto al custodia cautelare in carcere è stata eseguita oggi. L'indagine, coordinata dal Procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dal pm Giorgia Righi, vuole appurare anche le ragioni delle richieste dei due indagati.