Tela di Vasta a museo Diocesano Acireale

(ANSA) - ACIREALE (CATANIA), 13 LUG - Ha trovato temporanea ospitalità nel museo Diocesano di Acireale il dipinto della Madonna e della Sante Domenicane, appena restaurato dalla Regione Siciliana con la direzione dei lavori della Soprintendenza di Catania. "E' un tesoro restituito alla collettività - ha detto il governatore Nello Musumeci alla presenza del vescovo Antonino Raspanti - in attesa che la chiesa di San Domenico ritorni agibile, potrà tornare ad ammirarlo.

Anche questo è un modo per donare bellezza e fiducia alle comunità colpite dal sisma del dicembre scorso". La tela, da attribuire al pittore Alessandro Vasta, figlio di Pietro Paolo, raffigura una sacra conversazione: la Madonna col Bambino e le sante Caterina, Agnese da Montepulciano e Rosa da Lima, dell'Ordine monastico fondato da Domenico di Guzmàn. Dal dipinto traspare una dolcezza tutta femminile in sintonia con lo stile rocaille che Alessandro aveva appreso, da allievo, alla la Scuola romana. L'opera si colloca cronologicamente intorno al 1755. (ANSA).