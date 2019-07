Sanità: 20 anni primo trapianto fegato

(ANSA) - PALERMO, 9 LUG - Si svolgerà giovedì 11 luglio presso la Fondazione Banco di Sicilia a Villa Zito, a partire dalle 11:00, la cerimonia per celebrare i vent'anni dal primo trapianto di fegato eseguito in Sicilia presso IRCCS ISMETT di Palermo. La manifestazione si svolgerà a partire dalle ore 11. Previsti, fra gli altri, gli interventi del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dell'Assessore Regionale alla Sanità, Ruggero Razza, dei vertici di ISMETT e del partner americano University of Pittsburgh Medical Center (UPMC).

Il giorno successivo, venerdì 12 luglio, sempre i locali della Fondazione Banco di Sicilia ospiteranno un convegno scientifico dal titolo "Immaginare il futuro del trapianto di fegato: costruire su 20 anni di esperienza all'ISMETT" a cui parteciperanno tutti i Direttori dei Centri Nazionali Trapianto di Fegato ed esperti internazionali. Il convegno organizzato dall'IRCCS ISMETT e da UPMC, sarà accessibile - per medici e addetti ai lavori - anche in diretta streaming.