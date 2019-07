Tappa a Palermo tour Giorgia, il Volo, De Gregori e Brignano

(ANSA) - PALERMO, 3 LUG - I grandi tour tornano a Palermo. Il Teatro di Verdura ed il Velodromo ospiteranno Giorgia, Il Volo, Francesco De Gregori, Enrico Brignano e Salmo. Il primo appuntamento con la grande musica sarà sabato prossimo (6 luglio) con Giorgia al Teatro di Verdura. Con "Pop Heart Summer Nights" il pubblico potrà cantare i più grandi successi di Giorgia ed ascoltare in versione live i brani tratti da "Pop Heart", l'ultimo album di Giorgia, certificato disco di platino."Il Volo" sarà al Teatro di Verdura di Palermo il 21 luglio e il 23 luglio al Teatro Antico di Taormina. Il 25 luglio al Teatro di Verdura sarà la volta di Francesco De Gregori, accompagnato da una grande orchestra presenterà per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi. Prima di De Gregori salirà sul palco di Palermo Tricarico. Enrico Brignano si prepara a tornare protagonista dell'estate 2019 con "Un'ora sola vi vorrei", il suo nuovo e imperdibile one-man-show che sfida e rincorre il tempo. Brignano sarà il 30 agosto a Palermo al Teatro di Verdura. Appuntamento anche con Salmo che l'8 settembre al Velodromo di Palermo concluderà il suo tour estivo, mentre il 6 settembre sarà a Villa Bellini di Catania. I tour sono organizzati in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management. (ANSA).