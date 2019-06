Coppa America: Sirena, vogliamo trofeo

(ANSA) - PALERMO, 21 GIU - "Lo dico tutte le mattine, siamo persone fortunate, che addirittura vengono pagate per fare quello che ci piace. Poi c'è l'altra faccia della medaglia, abbiamo e sentiamo una grande responsabilità con l'obiettivo di portare finalmente a casa questa coppa". Lo ha detto Max Sirena, skipper di Luna Rossa Prada Pirelli presentando il suo equipaggio che parteciperà alla XXXVI edizione della Coppa America in programma nel 2021 in Nuova Zelanda. A proposito del prototipo che è andato in acqua per la prima volta in questi giorni, Sirena, che vanta sette partecipazioni alla Coppa America con due vittorie a bordo di Team Oracle e New Zealand, ha detto che "nonostante per grandezza sia un terzo di quella che sarà usata in regata nel 2021, ci ha dato già degli ottimi risultati. Abbiamo raggiunto i primi obiettivi che ci eravamo prefissati in pochissimo tempo".