Blutec: ministero,Regione 'revoca' fondi

(ANSA) - PALERMO, 21 GIU - "La Regione siciliana si tira indietro su Blutec di Termini Imerese: non è disposta a indirizzare circa 12 milioni di euro, già finanziati, per la cassa integrazione per i lavoratori del sito siciliano". Lo affermano fonti dal ministero del Lavoro, mentre è in corso il vertice a Roma, che spiegano come "a questi si aggiungerebbero 30 milioni di euro del ministero del lavoro e che darebbero così una possibilità al commissario giudiziale di avere il tempo di presentare un piano su tutto perimetro operativo dell'azienda".