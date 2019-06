Spacciatori liberi per esami di maturità

(ANSA) - CATANIA, 19 GIU - Hanno rischiato di saltare gli esami di maturità due studenti di 18 anni di un istituto superiore del Catanese che sono stati arrestati per coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Gravina di Catania li hanno bloccati in un fondo agricolo con 50 grammi di marijuana. Nello stesso terreno gli investigatori hanno trovato una decina di piante di Cannabis. I due giovani, su disposizione del sostituto procuratore di Catania di turno, sono stati subito rimessi in libertà per poter sostenere le prove per la maturità.

