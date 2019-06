Mafia, blitz nell'Agrigentino: 7 fermi

(ANSA) - PALERMO, 19 GIU - I Carabinieri di Agrigento hanno fermato sette persone accusate di associazione mafiosa. In carcere sono finiti boss e gregari delle 'famiglie' di Licata e Campobello di Licata.

Tra i fermati, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, c'è anche un consigliere comunale di Licata. Le indagini, oltre a disarticolare i vertici e i 'quadri' dei due clan, hanno scoperto un'estorsione a una impresa che svolgeva lavori edili in Germania e hanno accertato l'interesse dei mafiosi nel settore del slot-machine. All'affare partecipava una società di distribuzione di apparati elettronici da gioco.

Nell'operazione, coordinata dalla Dda di Palermo e denominata 'Assedio', sono stati impegnati oltre 100 carabinieri, un elicottero e le unità cinofile.